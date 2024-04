Futuro Pioli Milan, si va avanti insieme? Decisione rimandata ma ci sono tutti i presupposti per questo SCENARIO

Futuro Pioli Milan, si va avanti insieme? Ci sono tutti i presupposti per questo scenario. Le ULTIME sul tecnico toscano

Non sembrano esserci dubbi: il futuro di Pioli è sempre più rossonero. Come riportato dal sito di SkySport, ci sono tutti i presupposti per rivedere il tecnico sulla panchina del Milan anche nella prossima stagione.

Scaroni l’ha già confermato anche se la decisione è stata rimandata a fine stagione per vedere i risultati in campionato e soprattutto in Europa League. Per il momento, filtra molta positività sulla sua permanenza.