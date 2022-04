Futuro Ibrahimovic, Investcorp vuole convincerlo a restare: le ultime

Ancora tutto da decifrare il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Investcorp vuole convincerlo a restare: le ultime

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è un rebus che verrà risolto a fine campionato. Tante variabili in gioco, dalla sua forma fisica all’esito della corsa Scudetto fino alla nuova proprietà. Secondo Tuttosport, Investcorp vorrebbe tenerlo per un altro anno.

Secondo la proprietà in trattativa per l’acquisizione del club, lo svedese sarebbe troppo importante come uomo spogliatoio. In campo avrebbe poco spazio vista la presenza di Giroud e quella molto probabile di Origi, ma il suo valore di totem all’interno del gruppo è fondamentale. Inoltre nel mondo arabo è molto amato.