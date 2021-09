Fuser: «Milan? Può vincere lo scudetto. Incuriosito da un giocatore...»

Diego Fuser ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, esprimendosi sui giocatori del Milan che lo hanno colpito

Diego Fuser, ex giocatore di Milan e Lazio, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, esprimendosi sul Milan di questa stagione e sui giocatori rossoneri che lo hanno impressionato. Ecco le sue parole.

SUL MILAN – «Nel mio Milan si scherzava poco, l’importante era vincere. Una cultura così non l’ho più ritrovata. Per dire, non c’era uno come Gascoigne, il più matto mai incontrato in carriera. Su di lui potrei scrivere un altro libro e sarebbe una commedia piena di aneddoti. In rossonero ero giovane, ma ho vinto comunque quattro trofei.»

SUI GIOCATORI – «Se Ibrahimovic sta bene perché smettere? È ancora devastante. Ricordo una partita di Champions con la Roma, vent’anni fa. Giocammo contro l’Ajax di Van der Vaart, Chivu e Van der Meyde. Davanti c’erano Ibra e Mido. Zlatan non fece benissimo a dire il vero, ma era già uno di cui si parlava bene. Quello che mi ha colpito di più è Tonali. Mi piace molto, è il futuro della Nazionale. Sarà il suo anno. Con Brahim Diaz, Sandro, Ibra, Leao e altri giovani il Milan può puntare a vincere lo Scudetto. Mi incuriosisce Messias. La sua storia mi ha colpito.»