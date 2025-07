Furlani e Tare al lavoro per costruire un Milan vincente, linea condivisa tracciata dai due: cosa bisogna aspettarsi in questi giorni. Le ultime

Il Milan si appresta ad affrontare una tournée estiva di fondamentale importanza tra Australia e Asia, e a guidare la spedizione in prima persona sarà l’Amministratore Delegato, Giorgio Furlani. Come riportato da Gazzetta.it, Furlani è stato il primo a presentarsi in aeroporto, evidenziando un impegno totale e una presenza costante al fianco della squadra in questo periodo cruciale di preparazione pre-campionato. La sua permanenza per l’intera durata della tournée sottolinea la volontà della dirigenza di seguire da vicino ogni fase, rafforzando il legame tra la società e il campo.

Mentre Furlani sarà un punto di riferimento per la squadra lontano da Milano, in Italia rimarrà un’altra figura chiave del nuovo corso rossonero: il Direttore Sportivo, Igli Tare. La decisione di lasciare Tare a Milano non è casuale, ma risponde a una precisa strategia di mercato. In queste settimane calde, con le trattative che entrano nel vivo, la sua presenza in sede è indispensabile per condurre le negoziazioni e chiudere gli acquisti necessari a rinforzare la rosa. Tare, forte della sua esperienza e della sua profonda conoscenza del calcio internazionale, avrà il compito di scandagliare il mercato alla ricerca dei profili più adatti alle esigenze tecniche di mister Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan. Questa doppia strategia manageriale dimostra la meticolosa organizzazione del club per affrontare al meglio la stagione in arrivo.