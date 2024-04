Furlani avverte l’Inter: «Giocheremo questo derby a mille. Se dovessero vincere loro…». Le sue dichiarazioni

L’ad del Milan Giorgio Furlani è intervenuto al programma Supertele di DAZN per parlare, tra le altre cose, anche del derby di lunedì prossimo contro l’Inter. Le sue dichiarazioni.

L’IMPORTANZA DEL DERBY – «Lo sogno il derby, se ci penso? No, evito. Lo giocheremo a mille. Sappiamo come finirà questa Serie A e penso che non sia così importante se vinceranno lo scudetto»

LE PAROLE DI GIORGIO FURLANI A DAZN