Mauro punzecchia Ibrahimovic: «Maldini più tagliato per il ruolo, lui solo un uomo immagine»

Le parole di Massimo Mauro, opinionista televisivo, a “Tutti convocati” su Radio24 sul lavoro di Ibrahimovic al Milan:

LE PAROLE – «Ibrahimovic secondo me è più un uomo immagine e che può essere interessato ad entrare in società, ma che si sporchi le mani scegliendo l’allenatore non credo. Maldini era più tagliato a fare questo mestiere, ha capito come farlo, ha imparato e lo ha fatto molto bene»