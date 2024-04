Infortunio Loftus Cheek: quante e quali partite del Milan salta il centrocampista rossonero

Tegola per il Milan che per i prossimi impegni in campionato perde Loftus Cheek per infortunio. Quante e quali partite salta il centrocampista

Loftus Cheek si è fermato durante gara contro la Juventus nell’ultima giornata di campionato per un problema fisico. Ha rimediato una lesione di basso grado del muscolo bicipite femorale destro.

Sicuramente non sarà a disposizione per la prossima partita di campionato del Milan contro il Genoa in programma domenica 5 maggio alle 18 a San Siro. Da valutare per quella casalinga contro il Cagliari del sabato successivo.