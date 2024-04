Orrico sentenzia: «Pioli via dal Milan? Ingiustizia della proprietà nei suoi confronti. Nuovo allenatore? I tecnici stranieri sbattono il muso contro il muro...»

Corrado Orrico ha analizzato il momento del Milan e il futuro della panchina rossonera: le dichiarazioni dell’ex allenatore

L’ex allenatore Corrado Orrico ha parlato a TMW analizzando il momento del Milan.

SUL NUOVO ALLENATORE – «Gli allenatori stranieri in Italia sbattono il muso contro un muro, la complessità del calcio italiano è talmente elaborata che pochi riescono a scioglierla. Tutti restano invischiati in questa complessità, in particolare i tecnici stranieri».

SU PIOLI – «Sto notando l’ingiustizia che mette in atto la proprietà del Milan verso Pioli che ha vinto lo scudetto e ora arriverà secondo con una squadra che gli hanno rinnovato in maniera cervellotica. E quindi qual è la colpa di Pioli? Per me non ne ha e andrebbe confermato».