Thiaw Milan: infortuni alle spalle, prestazione da top contro la Juve! Le big europee osservano, da cosa dipende il futuro in rossonero

Thiaw in Juve Milan ha offerto la prima convincente prestazione stagionale. Gli infortuni sono alle spalle, intanto le big europee osservano

Pugni stretti, urlo liberatorio ed esultanza dopo aver impedito sulla linea di porta che la conclusione di Rabiot finisse in rete, rimediando all’unica sbavatura di un monumentale Sporitello. Il minuto 85 di Juve Milan potrebbe essere stato il punto di svolta di Malick Thiaw.

I due infortuni muscolari patiti in questa stagione avevano tolto ritmo e certezze a un difensore che fa della fisicità e della reattività, specie nell’anticipo sull’attaccante avversario, i suoi punti di forza. A Torino si è rivisto quel Thiaw che nella scorsa stagione era stato capace di annullare avversari della caratura di Kane, stavolta è toccato a Vlahovic. A dare maggior merito alla prestazione del difensore rossonero c’era l’alta difficoltà data dal particolare momento di forma dell’attaccante bianconero.

Al Milan è sempre stato abituato a lottare allenamento dopo allenamento, a dimostrare con personalità di poter essere un giocatore importante. E quella grande voglia di riscatto è stata sottolineata allo Stadium seguita dai complimenti social dei compagni di squadra Gabbia, Pulisic e Leao.

In rossonero può scrivere pagine importanti della sua carriera, occhio però al mercato Milan in estate. La Bild, quotidiano tedesco, ha scritto a più riprese di sondaggi concreti da parte di Bayern Monaco e Real Madrid. Moncada lo stima molto, lo aveva segnalato lui a Massara e Maldini ai tempi dello Schalke 04, e non ha tutta questa voglia di cederlo a cuor leggero. Il futuro dipenderà anche dalla scelta del nuovo allenatore: Thiaw non era propriamente adatto al gioco di Pioli che prevede la linea difensiva alta e i duelli a campo aperto. Ora con l’addio del tecnico emiliano le valutazioni possono cambiare. Malick ha lanciato un segnale, con prestazioni così può tenersi stretto il Milan.