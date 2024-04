Lopetegui Milan, pianificati aspetti contrattuali e la squadra del futuro ma... QUESTO fattore può far cambiare tutto NOVITÀ

Lopetegui Milan, pianificati aspetti contrattuali e la squadra del futuro ma… QUESTO fattore può cambiare tutto. Le NOVITÀ sul nuovo allenatore

Gianluca Di Marzio ha parlato a SkySport per analizzare quello che potrebbe essere il prossimo allenatore del Milan.

PAROLE – «Sappiamo che Lopetegui è l’allenatore con cui il Milan ha stretto più contatti e con cui ha già pianificato gli aspetti contrattuali ma anche di come dovrebbe essere la squadra del futuro. Ha già superato un processo interno in cui sono stati valutati vari profili. È quello che è piaciuto di più però non si è ancora arrivati alla firma e non è detto che si possa arrivare perché la reazione che ha non vuole sbagliare la scelta e faranno ulteriori valutazioni. Alternative? Piacerebbe Thiago Motta ma è più avanti con la Juventus. Fonseca? Non ci sono stati contatti diretti con lui così come con De Zerbi. Il nome di Conte non sembra rientrare dai piani della dirigenza della proprietà».