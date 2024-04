Kjaer Milan: il danese pensa ad un ritorno al passato, ritroverebbe due ex rossoneri

Kjaer lascerà il calciomercato Milan in estate. Per il futuro il danese pensa ad un ritorno al passato, ritroverebbe due ex rossoneri

La notizia era nell’aria da tempo, ora è arrivata l’ufficialità dell’agente Beck: le strade del calciomercato Milan e di Simon Kjaer si separeranno al termine della stagione.

Ora, come riportato da Calciomercato.com, l’esperto centrale riflette su una proposte del Fenerbahce per quello che sarebbe un ritorno, inoltre ritroverebbe due ex rossoneri come Bonucci e Krunic.