Montolivo ricorda il passato al Milan: «Momento sbagliato, arrivai io e successe»

Le parole dagli studi di Dazn dell’ex centrocampista di Milan, Riccardo Montolivo che ha ricordato il suo passato in rossonero:

FORTUNA – «Nelle carriere conta anche il fattore fortuna. Quando arrivai a Firenze per esempio avevo 20 anni ed era il primo anno di Prandelli che poi visse 5 anni meravigliosi. La squadra giocava e girava bene e io ne ho beneficiato»

TUTTI VIA DAL MILAN – «Fossi arrivato in un altro momento sarebbe andata diversamente per me. Invece quando arrivai al Milan andarono tutti via: Ibra, Thiago, con Inzaghi, Nesta e Zambrotta che avevano smesso»