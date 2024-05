Giroud Milan, Chiellini SICURO: «Assenza che peserà molto. Sostituto? In Italia prenderei LUI»

Giroud-Milan, Giorgio Chiellini ha analizzato l’addio del francese alla maglia rossonera: Zirkzee primo nome per la sostituzione

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Giorgio Chiellini ha parlato così dell’addio al Milan di Giroud:

PAROLE – «Il Milan perderà molto? Sì, molto. Prima ha perso Ibra, poi lui, sono colpi che si sentono. Il Milan ha un vantaggio: lo sapeva, ha visto arrivare il pericolo. E vi dico di più: se Giroud fosse rimasto, si sarebbe ritrovato in una situazione difficile. All’inizio è bello far crescere un giovane ma poi si rischia di diventare ingombranti. In Italia il giocatore che ha fatto meglio è sicuramente Zirkzee, anche se so che piace a tanti. A me piaceva già da Parma, si vedeva che aveva i colpi, era bravo. Poi certo, tra colpi e continuità c’è un abisso».