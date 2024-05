Khephren Thuram Milan, Moncada FIUTA l’occasione! Può arrivare a prezzo di saldo. I dettagli

Khephren Thuram Milan, Moncada fiuta l’occasione: il centrocampista del Nizza può arrivare a Milanello a prezzo di saldo

Intervenuto sul sito di Sportitalia, Francesco Letizia ha fornito un importante aggiornamento relativo al calciomercato Milan della prossima estate:

PAROLE – «Da sottolineare l’occasione Khephren Thuram: il fratello di Marcus viene via da Nizza a prezzo di saldo (non più di 20 milioni, dicono i rumor dalla Francia), piace a Moncada e ha tutto per rappresentare il tassello mancante in un reparto su cui forse non basterà cambiare solo una pedina».