Calciomercato Milan, Ibrahimovic CHIUDE il colpo! Arriva Zirkzee, CONFERME sulla clausola. E Saelemaekers...

Calciomercato Milan, Ibrahimovic pronto a chiudere il colpo in attacco: arriva Zirkzee, conferme sulla clausola rescissoria

Clamorosa e importante indiscrezione rilanciata da Daniele Longo sul calciomercato Milan alla voce Joshua Zirkzee. Le indiscrezioni di questa mattina sono pienamente confermate: la clausola rescissoria da 40 milioni di euro vale per tutti i club e non solo per il Bayern Monaco.

Ibrahimovic è pronto a chiudere il colpo: da capire solo se i 40 milioni di euro sono trattabili o comunque pagabili in più soluzioni. L’eventuale riscatto di Saelemaekers da parte dei felsinei al momento resta un’operazione slegata da quella per l’olandese.