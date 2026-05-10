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Furlani, futuro in bilico al Milan: RedBird insoddisfatta, possibili riflessioni sull’addio

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56 minuti ago

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Cresce la tensione ai vertici rossoneri: Giorgio Furlani potrebbe lasciare il Milan al termine dell’attuale stagione

Il futuro di Giorgio Furlani al Milan appare sempre più incerto. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, nelle ultime ore sarebbe emersa un’indiscrezione significativa riguardante la posizione dell’attuale amministratore delegato rossonero, con la proprietà RedBird che non sarebbe pienamente soddisfatta del suo operato.

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Furlani, pressioni dall’ambiente e scenari aperti

La crescente contestazione dell’ambiente rossonero avrebbe avuto un impatto diretto sulla figura del dirigente, tanto da portarlo a riflettere sulla possibilità di una chiusura anticipata della sua esperienza al club. Un segnale che testimonia un clima tutt’altro che sereno all’interno della società.

Le valutazioni in corso riguardano non solo i risultati sportivi, ma anche la gestione complessiva del progetto Milan, con particolare attenzione alla capacità di mantenere equilibrio tra ambizioni e sostenibilità.

In questo contesto, il futuro di Furlani resta dunque aperto, con scenari che potrebbero evolversi rapidamente nelle prossime settimane, soprattutto in caso di ulteriori sviluppi sul piano sportivo e dirigenziale.

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