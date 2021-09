Fratellastro di Cassano arrestato per furto: la ricostruzione della vicenda

Tradito dalla statura, è stato arrestato per furto Giovanni Cassano, fratellastro dell’ex Sampdoria Antonio. La vicenda

Vicenda poco piacevole per il fratellastro, Giovanni, di Antonio Cassano, ex attaccante del Milan. L’uomo, secondo la ricostruzione di Sky Tg 24, sarebbe stato tradito proprio dalla sua bassa statura che lo avrebbe fatto individuare dalla Polizia.

Cassano è stato arrestato dai carabinieri dopo un furto da 30mila euro in un appartamento di Sannicandro. Tante le imputazioni per il fratellastro dell’ex blucerchiato: il 49enne, già pregiudicato, è accusato di furto pluriaggravato in appartamento; plurime violazioni alla sorveglianza speciale a cui è sottoposto; possesso ingiustificato di grimaldelli; uso di targa manomessa e guida senza patente poiché revocata.