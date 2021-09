Ribery sicuro: «L’età non conta, guardate Ibrahimovic»

Ribery, nuovo acquisto della Salernitana, ha spiegato come per lui l’età sia solo un numero; Ibra ne è una grande testimonianza

Frank Ribery, nel giorno della presentazione come nuovo calciatore della Salernitana, ha risposto ai dubbi di chi crede che il francese sia ormai a fine corsa per via dei 38 anni di età:

«Tutti sanno cosa stanno facendo Ibra al Milan e Quagliarella alla Samp. Ma anche quello che ho dato io a Firenze. Quando finirà la benzina sarò il primo a farmi da parte».