Francia, quale futuro per Deschamps dopo il Mondiale? La Federazione ha deciso

Didier Deschamps potrebbe vincere domani il suo secondo Mondiale con la Francia: intanto la Federazione spinge per la conferma

Al termine della finale di Qatar 2022, Didier Deschamps farà chiarezza sul suo futuro. Il ct della Francia andrà in scadenza il 31 dicembre.

Secondo quanto riportato da L’Equipe la FFF, la federcalcio francese e in particolare il presidente Noel Le Graet, vorrebbero averlo ancora in panchina per gli Europei del 2024.