Francia, Pavard incorona Maignan: le belle parole per il rossonero. Così il terzino, autore della rete per la vittoria dei Blues

La Francia è pazza del portiere del Milan Mike Maignan. Dopo gli elogi di Kylian Mbappé, arrivano anche quelli di un altro compagno di squadra Pavard.

Ecco le sue parole, come riportate da calciomercato.com: «La parata di Maignan ci ha permesso di rimanere in partita e non subire errori. Migliore in campo fra me e lui? Dico Mike»