Francia, Mbappé elogia Maignan: le bellissime parole per il portiere. Il capitano della Francia riserva parole di elogio per il rossonero

Intervistato dai canali ufficiali della Nazionale francese, Kylian Mbappé ha elogiato il portiere del Milan e dei Blues Mike Maignan.

LE PAROLE – «Volevamo un clean sheet e Mike Maignan è importante per noi per raggiungere questo obiettivo. Speriamo che sia importante per Mike non prendere gol alla priam da titolare e speriamo possa dargli fiducia»