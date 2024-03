Francia Cile, Kolo Muani: «Sono orgoglioso, devo ammettere che il passaggio per Giroud..»

Nel post partita di Francia Cile Kolo Muani, ha parlato ai microfoni di TF1. Ecco cosa da detto sull’assist per Giroud

Le parole nel post partita di Francia Cile Kolo Muani, ha parlato ai microfoni di TF1. Ecco cosa da detto sull’assist per Giroud, attaccante del Milan:

LE PAROLE – «Sono molto orgoglioso della risposta del team. Siamo partiti male ma siamo riusciti a rimanere concentrati e uniti per finire questo incontro con una nota positiva. Sono molto soddisfatto della mia partita, ovviamente (sorride). Cosa mi è piaciuto di più? Sono un attaccante, quindi mi piace segnare di più, ma devo ammettere che il passaggio per ‘Olive’ non è male comunque»