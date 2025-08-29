Formazioni ufficiali Lecce Milan: la scelta di Allegri su Pulisic e Modric. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Questa sera, per la sfida contro il Lecce, l’allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione, optando per un undici titolare che conferma alcune scelte tecniche e ne introduce altre dettate dalle assenze. La notizia principale è l’ennesima assenza di Rafael Leão, ancora indisponibile. Il tridente d’attacco, come nelle recenti uscite, si affida dunque alla coppia Santiago Gimenez e Alexis Saelemaekers, chiamati a guidare l’offensiva rossonera.

A centrocampo, l’infortunio di Jashari, avvenuto in allenamento, ha spinto Allegri a puntare su Yunus Musah nonostante le insistenti voci di mercato che lo riguardano. L’americano affiancherà la coppia Loftus-Cheek e Modric, con il croato sempre più perno della manovra. La difesa vede un’altra variazione tattica, con Pavlovic schierato al fianco di Tomori e Gabbia in una linea a tre che mira a garantire solidità e spinta sulle fasce. Le corsie laterali saranno presidiate da Musah a destra e Pervis Estupiñán a sinistra, con quest’ultimo che torna a ricoprire un ruolo da esterno a tutto campo.

In panchina siede Christian Pulisic, ma il suo utilizzo è limitato: lo statunitense non è al meglio della condizione fisica e, come confermato dallo staff tecnico, potrà essere impiegato solo per un massimo di trenta minuti. Un’opzione d’attacco in meno per Allegri, che deve fare di necessità virtù. Da segnalare l’assenza di Jimenez dalla lista dei convocati, probabilmente un’ulteriore conferma delle voci di mercato che lo vedono lontano da Milano. La formazione scelta, un mix di certezze e soluzioni d’emergenza, testimonia il momento delicato che il Milan sta attraversando, costretto a fare i conti con un’infermeria affollata e un calciomercato che incombe. Spetta ora a questa squadra, guidata da Allegri, dimostrare sul campo la sua forza e la capacità di superare le difficoltà.

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Tete Morente, Camarda, Banda. All. Di Francesco.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupinan; Gimenez, Saelemaekers. All. Allegri.

