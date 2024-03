Formazioni ufficiali Como Milan Femminile: le scelte di Maccoppi e Corti per la sfida valevole per la Poule Salvezza

Sono state rese note le formazioni ufficiali con le quali stanno per scendere in campo Como e Milan Femminile per la sfida valevole per il terzo turno della Poule Salvezza. Queste le scelte di Maccoppi e Corti.

COMO (4-4-2): Korenciova; Zanoli, Rizzon, Lipman, Bergersen; Skorvankova, Kajan, Karlernas, Pastrenge; Monnecchi, Martinovic. A disp. Gilardi, Sevenius, Liva, Bianchi, Hilaj, Vaituksaityte, Picchi, Cox, Regazzoli. All. Maccoppi

MILAN FEMMINILE (4-3-3): Giuliani; Bergamaschi, Piga, Mesjasz, Guagni; Mascarello, Grimshaw, Vigilucci; Asllani, Dompig, Ijeh. A disp. Cernoia, Fusetti, Nadim, Dubcova, Soffia, Laurent, Boldrini, Babb, Marinelli. All. Corti