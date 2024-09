Fonseca Milan, Trevisani CONSIGLIA: «Ecco DOVE deve far giocare QUESTO giocatore»

Fonseca-Milan, Riccardo Trevisani, noto giornalista, ha consigliato a Paulo Fonseca di spostare in avanti Reijnders: le dichiarazioni

Intervenuto a Radio Tv Serie A, Riccardo Trevisani ha parlato così di Reijnders:

PAROLE – «No, Schouten gioca da, diciamo così, vertice basso. Però la sua possibilità di andare al tiro è più alta in nazionale. Col Milan lui parte sempre da molto lontano. Questo partire da molto lontano gli fa fare magari dei dribbling o delle cose che lo portano ad arrivare anche stanco. In nazionale i due mediani, Schouten fa quello un po’ più difensivo, Gravenberch quello con i piedi, e Reijnders è più libero di muoversi in avanti. Una cosa che fa anche nel Milan di muoversi in avanti, ma lo fa con 20 metri di campo in più, quindi con un dribbling in più, con lucidità in meno, e secondo me lui proprio andrebbe sistemato alle spalle di una attaccante».