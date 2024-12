Fonseca Milan, il gesto del top player non passa inosservato: è successo a Milanello, tutti i dettagli

Fonseca Milan, Theo Hernandez è pronto a riconquistarsi la fiducia del tecnico: allenamento anche nel giorno libero, il portoghese apprezza

U n segnale a tutto il mondo Milan. Theo Hernandez non molla, vuole tornare uno dei terzini

migliori al mondo, come è stato negli ultimi anni, dimenticando il prima possibile questo momento complicato. Ieri era il primo dei tre giorni di ferie concessi da Paulo Fonseca ai suoi in occasione del Natale. Il Milan tornerà a lavorare dopo domani per preparare la partita di domenica contro la Roma.

Hernandez, però, si è presentato comunque a Milanello. Con l’aiuto di un membro dello staff, il laterale francese ha svolto una seduta personalizzata, dando seguito al programma stilato appositamente per fargli riprendere la forma perduta nelle ultime settimane, quando, pur senza nominarlo, Fonseca ne aveva criticato l’atteggiamento in campo. Perché Theo vuole tornare al top, ma anche il Milan vuole riavere la sua stella.