Fonseca Milan, spunta il retroscena a Milanello! L’ha detto alla squadra, vuole quei due trofei

Fonseca Milan, retroscena da Milanello: il tecnico ha confessato alla squadra di puntare forte su Supercoppa Italiana e Coppa Italia

Come riportato da calciomercato.com, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha degli obiettivi chiari da qui a fine stagione:

PAROLE – «Ma se in campionato la situazione è nota, ecco che Coppa Italia e Supercoppa Italiana offrono due occasioni interessanti. Negli ultimi anni, tralasciando lo Scudetto 2022 con Stefano Pioli in panchina, il Milan non ha avuto tante chance per riempire la propria bacheca. E allora perché non provare ad andare fino in fondo in queste due competizioni? Fonseca ha già dimostrato di non sottovalutare l’impegno nella Coppa nazionale e la spedizione in Arabia Saudita (i rossoneri partiranno nei prossimi giorni alla volta di Riyad, così da preparare la semifinale contro la Juventus e l’eventuale finale con la vicnente della sfida fra Atalanta e Inter) può divenire un’opportunità ghiotta per inserire il nome di Fonseca nell’albo d’oro dei tecnici vincenti sulla panchina del Milan».