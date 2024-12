Fonseca Milan, ecco quanto percepirà di buonuscita il portoghese: lo ha riportato Sky Sport dopo l’esonero dell’allenatore di ieri sera

Fonseca e il Milan non continueranno insieme. Ieri sera è arrivato l’esonero per l’allenatore e oggi si analizzano i dettagli dell’ormai suo ex contratto.

Sky Sport riporta che il portoghese percepirà come buonuscita 8 mensilità del suo stipendio. Si trattava, infatti, di un dettaglio particolare presente nell’accordo tra le due parti: se l’esonero sarebbe avvenuto entro i sei mesi il club avrebbe potuto pagare solo il primo anno di stipendio.