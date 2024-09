Fonseca Milan, Bonan SICURO: «Deve correre ai RIPARI! C’è una SITUAZIONE che va ASSOLUTAMENTE corretta»

Fonseca-Milan, Alessandro Bonan, noto giornalista, ha commentato la situazione del tecnico portoghese: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sky, Alessandro Bonan ha dichiarato:

PAROLE – «Non lo so se il problema del Milan è profondo. È troppo presto per dirlo, però mi sono fatto un’idea tecnica, nel senso che tecnicamente è una squadra che ha bisogno di essere corretta, e che probabilmente ha pensato di giocare in un certo modo ma forse in quel modo non è giusto giocare. E lo dico prendendo le distanze anche dalle mie stesse parole (ride ndr) con tutta la prudenza del caso. Leggevo l’intervista a Boban che parlava appunto di una squadra che secondo lui doveva mettersi sul campo in maniera leggermente diversa. Io penso che Fonseca ci stia pensando, credo che il difetto del Milan dello scorso anno fosse quello di una squadra scarsamente protetta a centrocampo ed è un difetto che si è riproposto in questa stagione. Questa è un po’ un’aggravante perché già sapevi che c’era questo piccolo problema tecnico. Basta a volte, in questi casi, anche un piccolo grande accorgimento, cioè mettere un uomo davanti alla difesa e non pensare che ci siano soltanto due giocatori in grado di sostenere tutto il peso del gioco offensivo degli altri, cioè quando la squadra riparte, per poter correggere le cose se questi due giocatori di centrocampo non hanno le caratteristiche di interdizione che si richiede a un centrocampista che abbia quel compito di schermare una difesa che sennò è troppo soggetta agli attacchi altrui».