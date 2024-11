Fonseca a Sky: «Era importante vincere oggi, abbiamo dominato. Leao? Sa perché era in panchina, ma è stato decisivo. Gli errori difensivi...»

Fonseca ha rilasciato un’intervista a Sky Sport dopo la vittoria del Milan per 2-3 contro lo Slovan Bratislava: le dichiarazioni

L’ANALISI – «Le ultime 3 partite in Champions League abbiamo vinto. Tre vittorie consecutive e abbiamo fatto 9 gol, è molto positivo. Adesso abbiamo 3 partite dove abbiamo la possibilità di vinceere. Oggi era importante di vincere e l’abbiamo fatto»

IL PERCHE’ DEI BLACKOUT IN PARTITA – «Penso che abbiamo dominato tutta la partita. Abbiamo cambiato tanti giocatori. Penso che abbiamo fatto cose positive. Ci sono cose da migliorare, magari perché abbiamo cambiato tnati giocatori. La marcatura preventiva non è andata bene, loro hanno avuto 2-3 situazioni nel primo tempo. Dopo nell’intervallo abbiamo parlato di questo e siamo migliorati. La cosa più importante è vincere e abbiamo meritato. Abbiamo preso l’ultimo gol dove l’arbitro ha fatto un errore chiaro per me, non ha dato fallo per noi ha permesso l’uscita del Bratislava. Meritavamo un altro risultato».



LEAO – «Si è vero è quello che io sento. Io parlo sempre con Rafa, sa perché non ha giocato oggi. Ha capito e quando è entrato è stato decisivo, è quello che vogliamo tutti. Sono soddisfatto di Rafa. Quando sta in panchina aver questo atteggiamento e voglia di aiutare la squadra è molto positivo».



ERRORI DI LETTURA DIFENSIVA – «Sono cose difficili da spiegare. Abbiamo 3 calciatori indietro, non sono questioni tattiche. Magari perché questi difensori non hanno giocato molto in questo momento. E’ una questione di lettura, non di atteggiamento. Nel primo tempo le 2-3 volte che abbiamo permesso al Bratislava di uscire sono questioni di marcature preventive. Se noi siamo ad attaccare gli ultimi 30 metri, noi difensori dobbiamo arrivare avanti per stare preparati per la copertura preventiva. Il problema è che siamo stati troppo lontani e loro recuperano la palla e sono sempre da soli per uscire. Il problema è stato di lettura e comprensioen di quello che stava succedendo».