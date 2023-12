Fondazione Milan, torneo di beneficenza su FC 24 col Milan Club Montreal: i dettagli

Bellissima iniziativa organizzata dal Milan Club Montreal in collaborazione con Fondazione Milan: un torneo di beneficenza su FC 24

Fondazione Milan, da sempre attenta ai più bisognosi, ha organizzato assieme al Milan Club Montreal un’evento benefico: si tratta di un torneo sul videogioco FC 24. Di seguito il comunicato con tutti i dettagli.

Il torneo di quest’anno inizierà il 15 dicembre 2023. Il torneo è limitato a 64 giocatori, chiunque può partecipare e i posti saranno occupati in base all’ordine di arrivo. Grazie ai nostri amici e partner QLASH, introdurremo il girone a doppia eliminazione. Il torneo avrà ancora lo stesso formato del passato, il vincitore avanza complessivamente dopo aver giocato due partite (come la fase a eliminazione diretta della Champions League). Tuttavia, questa volta invece di essere eliminato, il perdente ha una seconda possibilità spostandosi nel girone dei perdenti “loser bracket”. Doppia eliminazione significa perdere due volte (in totale) ed essere eliminato.

Tutti i giocatori utilizzeranno l’app QLASH (dove verrà gestito l’intero torneo) per comunicare con i loro avversari per impostare un tempo di gioco e seguire il girone mentre il torneo procede. Per tutti gli aggiornamenti basta essere sintonizzati sui canali social del Milan Club Montreal.

Premi per i primi 3 classificati saranno annunciati nei prossimi giorni.

Oltre ai premi per i primi 3 classificati, tutti i giocatori parteciperanno ad un’estrazione per vincere alcuni premi messi in palio. I dettagli dei premi saranno comunicati una volta iniziato il torneo. Ci sarà anche l’opportunità per chiunque di acquistare biglietti elettronici della lotteria virtuale per avere la possibilità di vincere questi premi, al fine di raccogliere più soldi.

Dettagli del torneo

– Questo torneo online non è affiliato o sponsorizzato da Electronic Arts Inc. o dai suoi concessori di licenza.

– Una volta completata la registrazione e effettuato la donazione a Fondazione Milan, ti verrà fornito un link e password per partecipare al torneo.

– I giocatori richiederanno un ID PSN, XBOX valido e FC 24 su Sony PlayStation 5 o XBOX Series X.

– I giocatori devono scaricare la QLASH app e registrarsi, disponibile gratis per iOS (Apple App Store) e Android (Google Play).

– Utilizzando l’app QLASH, i giocatori devono effettuare il check-in a partire del 13 dicembre 2023 per confermare la loro partecipazione in modo che il girone venga generato.

– I giocatori comunicheranno con il loro avversario per impostare un tempo di gioco utilizzando l’app QLASH. La mancata comunicazione con il tuo avversario e il mancato svolgimento delle partite in modo tempestivo può comportare la squalifica.

– A beneficio della community mondiale del Milan, si consiglia vivamente a tutti i giocatori di trasmettere in streaming le proprie partite in modo che tutti possano guardarle. Saranno anche un punto di riferimento in caso di controversia.

– Una volta giocate le partite e determinato un vincitore, i giocatori devono condividere uno screenshot del punteggio complessivo combinato sull’app QLASH.