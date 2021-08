Florenzi su Maldini: «È intoccabile, come Totti e De Rossi a Roma»

Alessandro Florenzi parla così di Paolo Maldini nel corso di un’intervista ai microfoni di MilanTV. Le sue parole

Alessandro Florenzi parla così ai microfoni di MilanTV di Paolo Maldini. Le parole del nuovo terzino rossonero.

MALDINI – «Oggi l’ho assaporato per la prima volta, è una leggenda di questo club. Ha come un’aurea, la stessa che avevano a Roma Totti e De Rossi. Sono gli intoccabili, per quello che hanno dato al calcio italiano.»