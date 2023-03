Florenzi a Sky: «Il mio obiettivo era rientrare, mi era mancato questo gruppo»

Alessandro Florenzi ha parlato a Sky dopo Milan Salernitana. Le dichiarazioni del terzino rossonero dopo il match di San Siro

RIENTRO IN CAMPO – È una bella sensazione, peccato però per il pareggio dato che volevamo vincere. Abbiamo creato tanto, anche se in certi momenti e in certe occasioni la palla entra.

FASCIA DESTRA DEL MILAN – C’è grande affollamento, ma nelle grandi squadre è così. Noi dobbiamo fare il nostro meglio e ascoltare il mister.

MOMENTO – Oggi il mister mi avrebbe potuto mettere in campo, lo sapevo. L’obiettivo era quello di rientrare, mi era mancato questo gruppo.

CHAMPIONS – Non vedo tutta questa differenza tra l’Italia e l’Europa. Tutte le partite sono diverse, ci sono tanti fattori ma noi dobbiamo continuare a lavorare.

MAIGNAN – Il salvataggio su Dia vale quanto un gol. Conosciamo il suo valore, è davvero un gran portiere.