Florenzi: «E’ il momento della mia rivincita. Le cause degli ultimi addii»

Florenzi si è presentato in conferenza stampa a Milanello, parlando dei suoi scorsi addii e della sua possibile rivincita

Pochi istanti fa Alessandro Florenzi si è presentato in conferenza stampa a Milanello. Tra i tanti punti toccati, il nuovo terzino del Milan si è espresso sulle cause degli addii a Roma, Valencia e Psg, dichiarandosi pronto alla nuova sfida che lo attende. Ecco le sue parole:

Sull’addio alla Roma: «Non è stata solo una questione tecnica, penso di averlo capito ma non ne sono sicuro. Non ho ancora capito il perché».

Sull’idea di una possibile rivincita: «Sono sempre stato un tifoso della Roma. L’addio? Già due anni fa avevo capito che non avrebbero puntato più nulla. Il Valencia? Motivi economici. Il PSG? Hanno preso un giocatore più forte di me. Ho messo un punto sul mio passato e ora voglio parlare sul campo e darò tutto per la causa Milan».