Flamini su Ibrahimovic: «La sua esperienza è fondamentale, ecco perchè»

Mathieu Flamini ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: le sue parole

Durante l’intervista alla Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista del Milan Mathieu Flamini ha parlato in questi termini di Zlatan Ibrahimovic:

«L’esperienza è fondamentale. Il Milan è allo sprint finale e c’è bisogno di far valere la testa oltre le gambe. Ibrahimovic fa la differenza in campo, ma anche in spogliatoio, in allenamento, in palestra. Lui e Giroud hanno vinto tanto e possono inculcare alla squadra lo spirito giusto. Ormai non basta più il 100%. Serve il 150%».