Fiorentina, ufficiale il nuovo acquisto: il comunicato

La Fiorentina ha ufficializzato questa mattina l’acquisto di Jonathan Ikoné dal Lille, di seguito il comunicato:

«ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nanitamo Jonathan Ikoné dal LOSC Lille. Ikoné, nato a Bondy (Francia) il 2 maggio 1998, nella scorsa stagione è stato protagonista con la maglia del Lille con la quale si è laureato Campione di Francia e quest’anno ha fatto il suo esordio in Champions League segnando una rete e fornendo due assist nelle cinque apparizioni con la maglia dei transalpini. In carriera ha indossato anche le maglie di Paris Saint-Germain e Montpellier collezionando un totale di 157 presenze e 13 reti in Ligue 1. Il nuovo calciatore viola ha inoltre vestito la maglia della Nazionale Francese in 4 occasioni realizzando 1 rete. Jonathan Ikoné indosserà la maglia numero 11 e verrà presentato alla stampa domani, martedì 4 gennaio, alle ore 11.00».