Fiorentina Milan, tocca a Rebic: il croato si candida al posto da titolare

Fiorentina Milan, Ante Rebic si candida ad una maglia da titolare nel match del Franchi. Il croato è pienamente recuperato

Ante Rebic pronto al ritorno dal 1′ minuto in Fiorentina-Milan. L’attaccante croato ha avuto a disposizione tutta la sosta delle nazionali per recuperare la migliore condizione e, come riportato da Tuttosport, si candida a far rifiatare Rafael Leao nel match del Franchi.

Il portoghese è infatti reduce da un vero e proprio tour de force dove è stato impiegato praticamente sempre, visti i molteplici infortuni nel reparto avanzato. Stefano Pioli potrà tornare a far ruotare i propri uomini sulla trequarti.