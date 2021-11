Fiorentina Milan: rossoneri ancora rimandati contro Italiano

Fiorentina Milan: arriva la prima sconfitta stagionale per i rossoneri di Pioli. Il mattatore del diavolo, ancora una volta, è Italiano

Fiorentina Milan racconta una spiacevole verità: i rossoneri soffrono maledettamente i ritmi intensi e le squadre che giocano esattamente come loro. Inoltre, il le sbavature grossolane difensive sono state questa volta pagate a caro prezzo.

Il Milan, per la seconda volta consecutiva, viene bocciato all’esame di Italiano. Due appelli consecutivi in cui i rossoneri non sono riusciti a battere il tecnico italo-tedesco. Dopo La Spezia, Firenze. Adesso serve ripartire per evitare ancora una volta spiacevoli sorprese.