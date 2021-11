Fiorentina Milan: occasione sprecata per i rossoneri

Fiorentina Milan: i rossoneri avevano tutto da guadagnare, invece in questo turno perderanno inevitabilmente qualche punto

Il diavolo esce con un rimpianto in più dal match contro i toscani. Oltre alla sconfitta, Fiorentina Milan è un’occasione sprecata per i ragazzi di Stefano Pioli. La giornata, infatti, prevedeva ben altri tipi di pensieri in vista di Inter Napoli.

Come sottolinea il Corriere della Sera, il Milan cade per la prima volta in campionato proprio quando sperava di andare in fuga. Una vittoria a Firenze avrebbe permesso ai rossoneri di allungare su Inter o Napoli (o su entrambe, in caso di pareggio questa sera a San Siro), ma è andata male. Il Milan sperava di scappare, ma non ci è riuscito: una tra Napoli e Inter può approfittarne