Fiorentina Milan: la statistica sui vantaggi. Ecco il dato

Fiorentina Milan: ci sono due dati opposti relativi ai rossoneri e ai viola nelle situazioni di vantaggio e svantaggio. Ecco la statistica

Sfida insidiosa per entrambe questo Fiorentina Milan che andrà in scena sabato sera alle 20.45 al Franchi di Firenze. Si affrontano due squadre tecniche, che prediligono il gioco e puntano a comandare. C’è un dato, però, che è inversamente proporzionale ai rossoneri con il viola.

Si affrontano, infatti, due squadre in cui, una non ha ancora perso alcun punto da situazione di vantaggio (Milan) e la Fiorentina che non ne ha guadagnato nessuno, una volta sotto nel punteggio, in questa Serie A. Inoltre, la squadra di Pioli è la squadra che è rimasta per più minuti in vantaggio in questa Serie A, ovvero 544.