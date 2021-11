Fiorentina Milan: Kessié o Bennacer? Il dubbio di Pioli

Fiorentina Milan: dubbio a centrocampo per Stefano Pioli, che conferma Sandro Tonali ma non sa chi affiancargli. Bennacer o Kessié?

Ultimi dubbi per Stefano Pioli in vista di Fiorentina Milan. Secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il tecnico rossonero sta sciogliendo gli ultimi nodi di formazione, il più complicato sarebbe quello del centrocampo.

Infatti, affianco del confermato Sandro Tonali, in ballottaggio ci sono Ismael Bennacer e Franck Kessié come di consueto. Al momento, sembrerebbe in vantaggio l’ivoriano ma non è da escludere il rilancio dal primo dell’algerino .