Fiorentina Milan: Kalulu sarà il titolare al posto di Florenzi

Fiorentina Milan: sarà Pierre Kalulu il padrone della fascia destra, al posto di Davide Calabria. Florenzi comincia dalla panchina. Il punto

Sarà dunque Pierre Kalulu il terzino destro che prenderà parte a Fiorentina Milan. Il francese, fresco del gol in nazionale con la maglia della Francia Under 21, presenzierà per la decima volta in questa stagione con la maglia rossonera.

Dalla panchina invece Alessandro Florenzi. Il terzino romano ha smaltito finalmente l’infortunio al menisco ed è pronto a convincere l’ambiente rossonero di puntare su di lui.