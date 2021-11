Fiorentina Milan, Italiano mette i cerotti alla difesa: pronti due Primavera

Fiorentina-Milan, Vincenzo Italiano deve correre ai ripari per il reparto difensivo. La viola dovrà fare a meno dei due titolari

Emergenza difensiva per la Fiorentina in vista del Milan. Vincenzo Italiano dovrà fare a meno dei due titolari Martinez Quarta e Milenkovic, entrambi squalificati, ed il primo sostituto, Nastasic, ha rimediato un infortunio in nazionale ed è dunque in forte dubbio.

Il tecnico viola, come riportato da La Nazione, sta lavorando sulla coppia inedita Venuti-Igor, ma intanto si scaldano anche i due difensori centrali della Primavera Frison e Lucchesi.