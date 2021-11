Fiorentina Milan: Ibrahimovic sarà il titolare, Giroud parte in panchina

Fiorentina Milan: sarà dunque Zlatan Ibrahimovic a partire dal primo minuto contro i toscani. Giroud, invece, ancora in panchina

Sarà ancora una volta Zlatan Ibrahimovic che scenderà in campo nel match Fiorentina Milan. Lo svedese, che ha giocato 118′ minuti complessivi con la nazionale svedese, giocherà la sua terza partita da titolare consecutiva in Serie A.

Ancora dalla panchina invece Olivier Giroud, dopo quella trascorsa, per tutti i 90′ minuti, del derby. Il francese avrà spazio nel corso della gara, per poi scendere in campo dall’inizio in Champions League contro l’Atletico Madrid.