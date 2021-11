Fiorentina Milan: Florenzi rientra in campo dopo quasi due mesi

Fiorentina Milan: Alessandro Florenzi rientra in campo dopo quasi due mesi di inattività. Al 57′ infatti, è entrato al posto di Kalulu

Alessandro Florenzi è tornato in campo durante Fiorentina Milan. L’esterno romano, infatti, non giocava dal 28 settembre, dalla sfida persa dai rossoneri contro l’Altletico Madrid per 2-1 in casa.

Adesso, Florenzi è entrato in una situazione piuttosto complicata per il Milan, vedremo se riuscirà a dare il proprio contributo per riequilibrare la sfida.