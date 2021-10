Fiorentina Milan femminile: le statistiche della sfida

Fiorentina Milan femminile: le statistiche del match che andrà in scena domani alle ore 12.30. Ecco tutto quello che c’è da sapere

Vigilia di Fiorentina Milan femminile. Una gara molto delicata per entrambe, con la viola che deve vincere per restare attaccata al treno Champions, mentre le rossonere devono restare in scia di Juve e Sassuolo. Una gara però che storicamente non porta molta fortuna alle ragazze di Ganz, ecco alcune statistiche della gara che lo dimostrano.

Questo è l’ottavo confronto tra Fiorentina e Milan in tutte le competizioni. La Viola è imbattuta in cinque dei sette precedenti (4V, 1N, 2P) e ha vinto le due sfide più recenti (semifinale di Supercoppa italiana e Serie A) segnando cinque reti e subendone due. Il Milan ha perso solo una delle ultime 17 trasferte di Serie A (14V, 2N), contro la Juventus lo scorso marzo. In questo match si sfidano le due squadre con la più alta percentuale di tiri nello specchio nella Serie A in corso: il Milan è primo col 59.3%, la Fiorentina seconda con il 57%.

Daniela Sabatino, cx di lusso, ha realizzato la sua prima marcatura contro il Milan lo scorso maggio proprio in maglia viola. Si affrontano in questa gara due delle tre migliori marcatrici della Serie A in corso: Valentina Giacinti (prima con sei sigilli) e Karin Lundin (seconda a cinque insieme a Sofia Cantore). Nessuna giocatrice invece ha preso parte a più gol rispetto all’attaccante svedese nel torneo: sette (cinque reti e due assist).

Greta Adami e Francesca Vitale sono due ex del match: la centrocampista rossonera ha siglato otto reti con la maglia della Fiorentina in Serie A tra il 2016 e il 2021; mentre con la squadra rossonera è arrivata una delle due marcature di Francesca Vitale nel massimo campionato (novembre 2019 vs Juventus).

Tra le giocatrici attualmente al Milan, Valentina Giacinti è l’unica che ha segnato più di una rete contro la Fiorentina in Serie A (quattro, due delle quali in rossonero). L’attaccante però non è mai andata a bersaglio in casa delle viola in campionato.