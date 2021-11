Fiorentina Milan: due ex nelle file dei rossoneri

Fiorentina Milan: sono due gli ex che militano nei rossoneri. Ecco di chi si tratta, uno sarà assente nel match di domani sera

Fiorentina Milan vedrà anche alcuni ex in campo che hanno vestito in passato le maglie dell’altra squadra. In primis, tra le file del diavolo giocano due calciatori che hanno vestito la maglia viola: si parla di Ante Rebic, otto presenze e due gol per lui tra il 2013 e il 2015; e Ciprian Tatarusanu, le sue prime 81 presenze in Serie A.

Tra le file dei toscani, invece, spicca Giacomo Bonaventura, esterno che ha lasciato il segno tra i tifosi del Milan. Per lui sei stagioni, 184 presenze e 35 gol dal 2014 fino al 2020.