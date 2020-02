Fiorentina-Milan, bilancio negativo dei viola in casa contro i rossoneri

E’ negativo il bilancio della Fiorentina in casa contro il Milan. Solo due vittorie nelle ultime tredici gare all’Artemio Franchi

Domani sera alle ore 20.45 il Milan di Stefano Pioli affronterà la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Oggi in conferenza stampa il tecnico rossonero ha affermato che il Milano non vuole regalare più niente e lotterà partita per partita per provare a riprendere quel quarto posto che resta comunque molto difficile.

Bilancio negativo per la Fiorentina nelle gare casalinghe contro il Milan. Sono solo due le vittorie dei gigliati nelle ultime tredici gare giocate al Franchi. Il Milan ha ottenuto sei vittorie mentre i pareggi sono cinque.