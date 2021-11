Fiorentina Milan: attenzione ad Italiano! L’ultimo precedente fu amaro

Fiorentina Milan: i rossoneri si ritrovano difronte a Vincenzo Italiano, l’allenatore che la scorsa stagione fece capitolare il diavolo

Ci saranno tante chiavi lettura in un match così delicato come Fiorentina Milan. I rossoneri, oltre a stare attenti alle dinamiche offensive dei viola in campo, dovranno fare i conti anche con un precedente che invertiva il trend positivo della scorsa stagione. Si tratta infatti dell’incrocio con Vincenzo Italiano.

L’allenatore dei viola, è lo stesso che nell’ultimo precedente contro i rossoneri, inceppò la macchina di Pioli a La Spezia, battendo il diavolo con un netto 2-0, facendo perdere la testa della classifica ai rossoneri. Un eventualità che rischia di ripetersi domani. Il Milan però deve dimostrare di essere maturato anche in questo, vedremo se “l’esame di Italiano” questa volta verrà superato.