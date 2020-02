Fiorentina, Cincotta: «Peccato non poter giocare con il Milan, ma è giusto»

Il tecnico della Fiorentina Women’s, Antonio Cincotta, ha pubblicato un post su Instagram in cui parla del doppio rinvio contro il Milan

Attraverso il proprio profilo Instagram il tecnico della Fiorentina Women’s Antonio Cincotta ha parlato del doppio rinvio contro il Milan a causa dell’allarme Coronavirus. Il Milan doveva sfidare la Fiorentina in un doppio incontro, campionato e Coppa Italia.

Il tecnico della Fiorentina Women’s ha dichiarato: «Spiace non poter giocare. Ma in situazioni d’emergenza come quelli attuali è giusto calibrare le priorità e fermarsi momentaneamente. La speranza è che tutto rientri il più in fretta possibile»